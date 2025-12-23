- Дата публікації
Ворог просунувся на Донеччині й Сумщині — DeepState
Російські окупанти просунулись поблизу села Юнаківка Сумської області та біля села Свято-Покровське — Бахмутського району на Донеччині.
Російська окупаційна армія має просування в Донецькій та Сумській областях.
Про це повідомив проєкт DeepState.
За даними аналітиків, ворог просунувся поблизу села Юнаківка Сумської області та біля села Свято-Покровське — Бахмутського району на Донеччині.
Зазначимо, що на Покровському напрямку російські окупанти продовжують атакувати дрібними піхотними штурмовими групами, які послідовно знищуються силами оборони, свідчить наявність у ворога великих резервів живої сили.
Атаки окупантів проводяться невеликими групами по 2–4 солдати, часто з різним рівнем підготовки — від професійних бійців до швидко зібраних або найманих. Групи рухаються уздовж посадок, населених пунктів і лісів, здійснюючи хаотичні штурми.