ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
171
Час на прочитання
1 хв

Ворог просунувся на Донеччині й Сумщині — DeepState

Російські окупанти просунулись поблизу села Юнаківка Сумської області та біля села Свято-Покровське — Бахмутського району на Донеччині.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Російські окупанти

Російські окупанти / © Associated Press

Російська окупаційна армія має просування в Донецькій та Сумській областях.

Про це повідомив проєкт DeepState.

За даними аналітиків, ворог просунувся поблизу села Юнаківка Сумської області та біля села Свято-Покровське — Бахмутського району на Донеччині.

Зазначимо, що на Покровському напрямку російські окупанти продовжують атакувати дрібними піхотними штурмовими групами, які послідовно знищуються силами оборони, свідчить наявність у ворога великих резервів живої сили.

Атаки окупантів проводяться невеликими групами по 2–4 солдати, часто з різним рівнем підготовки — від професійних бійців до швидко зібраних або найманих. Групи рухаються уздовж посадок, населених пунктів і лісів, здійснюючи хаотичні штурми.

Дата публікації
Кількість переглядів
171
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie