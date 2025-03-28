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ТСН у соціальних мережах

Війна в Україні

Війна в Україні / © Associated Press

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2707
Час на прочитання
1 хв

Ворог просунувся на фронті, нічна атака БпЛА: головні новини ночі 28 березня 2025 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події.

Автор публікації
Ігор Бережанський Ігор Бережанський

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 28 березня 2025 року:

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