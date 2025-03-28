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Ворог просунувся на фронті, нічна атака БпЛА: головні новини ночі 28 березня 2025 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 28 березня 2025 року:
В Одесі вночі пролунала серія вибухів — Труханов Читати далі –>
У Зеленського різко відповіли на останні заяви Путіна Читати далі –>
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