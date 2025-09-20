ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
Кількість переглядів
568
1 хв

Ворог просунувся на трьох напрямках на сході та півдні України — DeepState

Останні оновлення мапи бойових дій: ворог просунувся поблизу Катеринівки, Новомиколаївки та Новоіванівки.

Світлана Несчетна
Російські військові

Російські військові / © Associated Press

Ворог просунувся на Донеччині, Дніпропетровщині та у Запорізькій області.

Про це повідомили аналітики проєкту DeepState у Telegram.

«Ворог просунувся поблизу Катеринівки (Краматорський район, Донецька область), Новомиколаївки (Дніпровський район, Дніпропетровська область) та Новоіванівки (Пологівський район, Запорізька область)», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ЗСУ звільнили село на Покровському напрямку в Донецькій області. В Генштабі повідомили, як 225-й штурмовий полк зачистив населений пункт.

