- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 568
- Час на прочитання
- 1 хв
Ворог просунувся на трьох напрямках на сході та півдні України — DeepState
Останні оновлення мапи бойових дій: ворог просунувся поблизу Катеринівки, Новомиколаївки та Новоіванівки.
Ворог просунувся на Донеччині, Дніпропетровщині та у Запорізькій області.
Про це повідомили аналітики проєкту DeepState у Telegram.
«Ворог просунувся поблизу Катеринівки (Краматорський район, Донецька область), Новомиколаївки (Дніпровський район, Дніпропетровська область) та Новоіванівки (Пологівський район, Запорізька область)», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, ЗСУ звільнили село на Покровському напрямку в Донецькій області. В Генштабі повідомили, як 225-й штурмовий полк зачистив населений пункт.