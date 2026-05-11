Ворог просунувся у Донецькій області — DeepState

Російські загарбники продовжують атакувати позиції Сил оборони.

Війна в Україні

Війна в Україні

Протягом минулої доби російські загарбники просунулися поблизу населених пунктів Голубівка та Діброва в Донецькій області.

Про це йдеться у повідомленні DeepState.

Аналітики заявили, що також було зафіксовано просування загарбників біля населеного пункту Василівка.

«Ворог просунувся поблизу Голубівки та Діброви», — заявили у DeepState, пізніше додавши про просування ворога в районі Василівки.

На інших ділянках фронту просування ворога або Сил оборони не зафіксовано.

Раніше повідомлялося, що Росія атакує фактично на всіх напрямках, тому ситуація на фронті залишається напруженою.

Ми раніше інформували, що противник нарощує постачання у війська ударних дронів із турбореактивними двигунами й 2026 року планує виробити 7,3 млн FPV-дронів і 7,8 млн бойових частин до БпЛА різних типів.

