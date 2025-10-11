ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
363
Час на прочитання
1 хв

Ворог просунувся у Запорізькій області та на Донеччині — DeepState

Ворог просунувся у Полтавці (Пологівський район, Запорізька область), Никонорівці (Покровський район, Донецька область) та Котлиному (Покровський район, Донецька область).

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Війна

Війна / © Associated Press

Просування російської окупаційної армії зафіксовано у Запорізькій та Донецькій областях.

Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState у Telegram.

Зазначається, що також уточнено лінію зіткнення поблизу Виїмки на Донеччині.

«Ворог просунувся у Полтавці (Пологівський район, Запорізька область), Никонорівці (Покровський район, Донецька область) та Котлиному (Покровський район, Донецька область). Уточнено лінію зіткнення поблизу Виїмки (Бахмутський район, Донецька область)», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше аналітики DeepState зафіксували просування ворога на Дніпропетровщині, ситуація біля Вербового загострюється.

Дата публікації
Кількість переглядів
363
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie