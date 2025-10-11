- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 363
- Час на прочитання
- 1 хв
Ворог просунувся у Запорізькій області та на Донеччині — DeepState
Ворог просунувся у Полтавці (Пологівський район, Запорізька область), Никонорівці (Покровський район, Донецька область) та Котлиному (Покровський район, Донецька область).
Просування російської окупаційної армії зафіксовано у Запорізькій та Донецькій областях.
Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState у Telegram.
Зазначається, що також уточнено лінію зіткнення поблизу Виїмки на Донеччині.
«Ворог просунувся у Полтавці (Пологівський район, Запорізька область), Никонорівці (Покровський район, Донецька область) та Котлиному (Покровський район, Донецька область). Уточнено лінію зіткнення поблизу Виїмки (Бахмутський район, Донецька область)», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше аналітики DeepState зафіксували просування ворога на Дніпропетровщині, ситуація біля Вербового загострюється.