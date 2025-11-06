Ворог прискорюється на Покровському напрямку: промовистий графік від DeepState

Війна Росії проти України / © ТСН

Реклама

Упродовж середи, 5 листопада, російські окупаційні війська провели на Покровському відтинку 100 штурмових дій.

Про це повідомили аналітики моніторингового ресурсу DeepState, опублікувавши промовистий графік.

Оглядачі наголосили, що упродовж 2025 року така інтенсивність ворожих атак була тільки двічі: а саме 3 та 4 травня, коли відбулося 113 та 115 штурмових дій відповідно.

Реклама

«Даний факт свідчить, що ворог намагається пришвидшитися та не шкодує ніякі резерви», — йдеться у повідомленні.

Раніше фахівець із систем зв’язку й РЕБ Сергій «Флеш» Бескрестнов повідомив, що військово-політичне командування ухвалило рішення утримувати Покровсько-Мирноградську агломерацію максимально довго. Для цього до району буде перекинуто всі доступні резерви.

У середу, 5 листопада, на будівлі міської ради в Покровську знову з’явився український прапор. Ця сталося після того, як російські пропагандисти заявили про «повний контроль» над містом.

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ повідомили, що українські військові продовжують тримати оборону в межах Покровсько-Мирноградської агломерації. Оточення підрозділів Сил оборони та частин немає.