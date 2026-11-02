Ворог скинув КАБи на велике місто: палає багатоповерхівка, відомо про перших жертв (фото)

Наслідки атаки / © Олег Синєгубов

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Російська армія завдала чергового жорстокого удару по Харківщині, застосувавши керовані авіаційні бомби. Під ворожим вогнем опинилося місто Ізюм, де зафіксовано руйнування цивільних об’єктів.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

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«Ворог атакував Ізюм керованими авіабомбами. Попередньо, є влучання у чотириповерховий житловий будинок, горять автомобілі. Окрім цього, за словами посадовця, спалахнула пожежа і в місцевому поштовому відділенні. Одна людина загинула внаслідок ворожого обстрілу в Ізюмі», — поінформував керівник ОВА.

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Наслідки атаки / © Олег Синєгубов

Наразі на місці влучань розгорнуто масштабну рятувальну операцію.

«Постраждали щонайменше 11 осіб. 11-річний хлопчик зазнав гострої реакції на стрес. Їм надається необхідна медична допомога. На місці працюють усі екстрені служби», — додав він.

Наслідки атаки / © Олег Синєгубов

Атака по Україні 2 листопада — що відомо

У ніч проти 2 листопада російські війська атакували Україну 193 дронами, 75 з них — реактивні «Шахеди». ППО знешкодила 154 безпілотники, повідомили Повітряні сили.

Під ударом уночі перебувала Одеса. Там побиті будинки й об’єкти інфраструктури. Постраждали п’ятеро осіб.

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У Києві та області запроваджено екстренні відключення світла через удари РФ. Крім того, на Київщині виникли перебої з водопостачанням.

У столиці — транспортний колапс.

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