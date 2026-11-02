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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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559
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Ворог скинув КАБи на велике місто: палає багатоповерхівка, відомо про перших жертв (фото)

Внаслідок удару пошкоджено житловий будинок, горять автомобілі та відділення пошти. Через пошкодження високовольтних ліній місто залишилося без електроенергії.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Наслідки атаки

Наслідки атаки / © Олег Синєгубов

Доповнено додатковими матеріалами

Російська армія завдала чергового жорстокого удару по Харківщині, застосувавши керовані авіаційні бомби. Під ворожим вогнем опинилося місто Ізюм, де зафіксовано руйнування цивільних об’єктів.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

«Ворог атакував Ізюм керованими авіабомбами. Попередньо, є влучання у чотириповерховий житловий будинок, горять автомобілі. Окрім цього, за словами посадовця, спалахнула пожежа і в місцевому поштовому відділенні. Одна людина загинула внаслідок ворожого обстрілу в Ізюмі», — поінформував керівник ОВА.

Наслідки атаки / © Олег Синєгубов

Наслідки атаки / © Олег Синєгубов

Наразі на місці влучань розгорнуто масштабну рятувальну операцію.

«Постраждали щонайменше 11 осіб. 11-річний хлопчик зазнав гострої реакції на стрес. Їм надається необхідна медична допомога. На місці працюють усі екстрені служби», — додав він.

Наслідки атаки / © Олег Синєгубов

Наслідки атаки / © Олег Синєгубов

Атака по Україні 2 листопада — що відомо

У ніч проти 2 листопада російські війська атакували Україну 193 дронами, 75 з них — реактивні «Шахеди». ППО знешкодила 154 безпілотники, повідомили Повітряні сили.

Під ударом уночі перебувала Одеса. Там побиті будинки й об’єкти інфраструктури. Постраждали п’ятеро осіб.

У Києві та області запроваджено екстренні відключення світла через удари РФ. Крім того, на Київщині виникли перебої з водопостачанням.

У столиці — транспортний колапс.

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