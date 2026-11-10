Ворог цілить у мости та енергетику новим озброєнням: ISW розповів про небезпечну модернізацію ракет РФ

Уламки ворожого безпілотника / © Facebook/Артем Семеніхін

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Російські окупаційні війська перейшли до нової тактики масованих ударів по критичній, транспортній та промисловій інфраструктурі України, застосовуючи нові та модернізовані види ракетного й безпілотного озброєння.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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За даними аналітиків, ворог активно використовує прогалини в українській протиповітряній обороні, інтегруючи в свої ударні групи так звані квазікрилаті ракети та реактивні БпЛА.

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Реактивна «Герань» і квазікрилаті ракети

Головне управління розвідки МО України повідомило про появу нової модифікації далекобійного дрона — «Герань-5 К5-К». Через аеродинамічні характеристики та високу швидкість (до 450 км/год) українська розвідка класифікує його як «малогабаритну крилату ракету».

Цей апарат коротший та має вужчий розмах крил, ніж стандартна «Герань-5», його дальність становить до 1000 км, а маса бойової частини — 90 кг. Росія вже оснащує ці БпЛА термобаричною бойовою частиною, що створює колосальну руйнівну силу в цивільних районах.

Окрім цього, росіяни застосовують дешевші високоманеврені квазікрилаті ракети (зокрема типу «Бандероль» та «Дан-Ц»). Вони займають проміжну нішу між повільними дронами-камікадзе та повноцінними крилатими ракетами, створюючи додатковий тиск на українську ППО напередодні зимової кампанії 2026–2027 років.

Полювання на мости та модернізована балістика

Окупанти також переробляють зенітні та балістичні ракети задля підвищення точності ударів по ключових транспортних вузлах України — зокрема по мостах у Києві та Запоріжжі.

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Перероблені ракети РМ-48У (для С-300/С-400)

Ворог усе частіше використовує їх для ударів по наземних ціля, зокрема по мостах у Києві, щоб зменшити використання дорогих «Іскандер-М». За даними Офісу Генпрокурора, ракети РМ-48У складали понад половину з усіх балістичних і гіперзвукових цілей, випущених РФ починаючи з літа 2026 року.

Точніші «Іскандер-М»

За даними українських фахівців із оборонних технологій, окупанти модифікували балістичні ракети «Іскандер-М», додавши радіолокаційні та оптичні системи головки самонаведення. Це дозволило підвищити точність влучання до кількох метрів для прицільних ударів по стратегічних мостах.

В ISW підкреслюють: акцент Кремля на модернізації ракет та переході на нові види зброї свідчить про намір максимально дестабілізувати економіку та логістику України під час прийдешніх зимових обстрілів.

Нагадаємо, раніше радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони, фахівець із радіотехнологій та військовий експерт Сергій «Флеш» Бескрестнов пояснив, чим Росія може спробувати зруйнувати мости. Він зазначив, що російські ударні безпілотники становлять серйозну загрозу для мостів у Києві, а встановлення захисних сіток не може забезпечити надійного захисту від таких атак. Найефективнішим рішенням було б знищувати дрони ще на підльоті до столиці, щоб вони не досягали мостів і не створювали небезпеки для навколишньої забудови.

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