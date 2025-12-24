- Дата публікації
Ворог ударив по Запоріжжю: куди звертатися за допомогою
У ніч проти 24 грудня російські війська завдали ударів по Запоріжжю. Внаслідок атаки зафіксовано пошкодження та займання, на місцях працюють екстрені служби.
У ніч проти 24 грудня росіяни ударили по Запоріжжю.
Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Всі, хто потребує допомоги, можуть звернутися:
міський кол-центр:
15-80
(050) 414 15 80
(067) 656 15 80
гаряча телефонна лінія Запорізької ОВА:
+38 0800 503 508