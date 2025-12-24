ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
155
Час на прочитання
1 хв

Ворог ударив по Запоріжжю: куди звертатися за допомогою

У ніч проти 24 грудня російські війська завдали ударів по Запоріжжю. Внаслідок атаки зафіксовано пошкодження та займання, на місцях працюють екстрені служби.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Запоріжжя

Запоріжжя / © фото з соцмереж

У ніч проти 24 грудня росіяни ударили по Запоріжжю.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Всі, хто потребує допомоги, можуть звернутися: 

  • міський кол-центр: 

15-80

(050) 414 15 80

(067) 656 15 80

  • гаряча телефонна лінія Запорізької ОВА:

+38 0800 503 508

Дата публікації
Кількість переглядів
155
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie