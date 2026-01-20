ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
22
1 хв

Ворог ударив по Запоріжжю: перші подробиці

Росіяни знову вдарили по Запоріжжю — пошкоджено приватний будинок і сталася пожежа, попередньо без постраждалих.

Олена Кузьмич
Удар по Запоріжжю

Удар по Запоріжжю / © із соцмереж

Російські війська знову завдали удару по Запоріжжю — внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок, виникла пожежа.

За словами начальника Запорізької ОВА Івана Федорова, будівля зазнала руйнувань через вибухову хвилю та уламки. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

Наразі по всій області триває повітряна тривога. Мешканців закликають залишатися у безпечних місцях до відбою.

Нагадаємо, що у Києві фіксують наслідки комбінованої атаки: є постраждалий.

