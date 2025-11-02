Ворог ударив по Запоріжжю: поранено двох людей, майже 58 тисяч абонентів залишилися без світла (фото)

Удар по Запоріжжю / © Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова

Унаслідок ворожої атаки на Запоріжжя поранення дістали двоє мирних жителів — 44-річна жінка та 91-річний чоловік. Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

На місці працюють комунальні служби. Мешканцям надають допомогу, відновлюють життєво важливі комунікації. Майже 58 тисяч абонентів знеструмлено через російську атаку на Запоріжжя.

Ворог ударив по Запоріжжю: поранено двох людей, майже 58 тисяч абонентів залишилися без світла (11 фото) © Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова © Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова © Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова © Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова © Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова © Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова © Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова © Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова © Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова © Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова © Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова

Енергетики обіцяють повернути живлення одразу після того, як це дозволить безпекова ситуація.

Нагадаємо, ніч проти 30 жовтня була жахливою для мешканців Запоріжжя. Так, росіяни вдарили по гуртожитку — там зруйновано кілька поверхів. Є потерпілі й жертви.