Укрaїнa
7
1 хв

Ворог ударив по Запоріжжю: поранено двох людей, майже 58 тисяч абонентів залишилися без світла (фото)

Ворог знову атакував Запоріжжя — поранено двох людей, пошкоджено житлові будинки, на місці працюють служби.

Олена Кузьмич
Удар по Запоріжжю

Удар по Запоріжжю / © Telegram / Іван Федоров

Унаслідок ворожої атаки на Запоріжжя поранення дістали двоє мирних жителів — 44-річна жінка та 91-річний чоловік. Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

На місці працюють комунальні служби. Мешканцям надають допомогу, відновлюють життєво важливі комунікації. Майже 58 тисяч абонентів знеструмлено через російську атаку на Запоріжжя.

Ворог ударив по Запоріжжю: поранено двох людей, майже 58 тисяч абонентів залишилися без світла (11 фото)

Російська атака на Запоріжжя_11 / © Telegram / Іван Федоров

© Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова

Російська атака на Запоріжжя_8 / © Telegram / Іван Федоров

© Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова

Російська атака на Запоріжжя_10 / © Telegram / Іван Федоров

© Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова

Російська атака на Запоріжжя_8 / © Telegram / Іван Федоров

© Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова

Російська атака на Запоріжжя_9 / © Telegram / Іван Федоров

© Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова

Російська атака на Запоріжжя_5 / © Telegram / Іван Федоров

© Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова

Російська атака на Запоріжжя_6 / © Telegram / Іван Федоров

© Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова

Російська атака на Запоріжжя_4 / © Telegram / Іван Федоров

© Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова

Російська атака на Запоріжжя_1 / © Telegram / Іван Федоров

© Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова

Російська атака на Запоріжжя_3 / © Telegram / Іван Федоров

© Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова

Російська атака на Запоріжжя_2 / © Telegram / Іван Федоров

© Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова

Енергетики обіцяють повернути живлення одразу після того, як це дозволить безпекова ситуація.

Нагадаємо, ніч проти 30 жовтня була жахливою для мешканців Запоріжжя. Так, росіяни вдарили по гуртожитку — там зруйновано кілька поверхів. Є потерпілі й жертви.

7
