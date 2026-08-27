Ворог ударив по житловому будинку: на Сумщині загинула жінка

Ворог атакував Сумщину / © MIL.IN.UA

Реклама

Російські війська увечері 26 серпня атакували Роменську громаду на Сумщині. Внаслідок удару загинула 66-річна жінка, ще четверо людей постраждали.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

Реклама

За його словами, російські війська спрямували по громаді дев’ять БпЛА. Частину ворожих дронів вдалося знищити, однак зафіксовано влучання по об’єктах цивільної інфраструктури.

Реклама

«Унаслідок удару по житловому будинку загинула 66-річна жінка. Щирі співчуття рідним і близьким загиблої», — йдеться у повідомленні.

Ще четверо людей звернулися по медичну допомогу.

Раніше повідомлялося, що російські війська атакували Херсонську ТЕЦ керованою авіабомбою.

Ми раніше інформували, що через вибух у Піщанці, що на Дніпропетрвощині загинула людина. Ще 11 поранено.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів