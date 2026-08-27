ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
14
Час на прочитання
1 хв

Ворог ударив по житловому будинку: на Сумщині загинула жінка

Ще четверо людей звернулися по медичну допомогу.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Ворог атакував Сумщину

Ворог атакував Сумщину / © MIL.IN.UA

Російські війська увечері 26 серпня атакували Роменську громаду на Сумщині. Внаслідок удару загинула 66-річна жінка, ще четверо людей постраждали.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

За його словами, російські війська спрямували по громаді дев’ять БпЛА. Частину ворожих дронів вдалося знищити, однак зафіксовано влучання по об’єктах цивільної інфраструктури.

«Унаслідок удару по житловому будинку загинула 66-річна жінка. Щирі співчуття рідним і близьким загиблої», — йдеться у повідомленні.

Ще четверо людей звернулися по медичну допомогу.

Раніше повідомлялося, що російські війська атакували Херсонську ТЕЦ керованою авіабомбою.

Ми раніше інформували, що через вибух у Піщанці, що на Дніпропетрвощині загинула людина. Ще 11 поранено.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie