Ворог вдарив безпілотниками по Сумщині: є поранені та перебої зі світлом

Наслідки російської атаки по Сумах 6 червня / © Сумська ОВА

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У ніч проти 6 червня російські війська атакували об’єкти енергетичної інфраструктури, автозаправну станцію та поштовий автомобіль у Сумській області. Внаслідок ударів поранень зазнали двоє людей.

Про це повідомила Сумська ОВА.

Через обстріли енергетичних об’єктів від вечора в окремих населених пунктах виникли перебої з електропостачанням. Наразі енергетики працюють над ліквідацією наслідків та відновленням світла.

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Після півночі один із російських безпілотників вдарив по АЗС у Тростянецькій громаді. Травм зазнала працівниця станції. Її доправили до лікарні, на щастя, загрози її життю немає.

Ще один дрон атакував поштовий автомобіль на автошляху в Сумському районі поблизу Садівської громади. Постраждав водій. Його доправили до лікарні, де він отримує необхідну медичну допомогу.

«У Тростянецькій громаді внаслідок влучання ворожого БпЛА травмовано 35-річну жінку. У Садівській громаді внаслідок влучання ворожого безпілотника в автомобіль поранено 48-річного чоловіка», — зазначається у повідомленні.

Крім того, протягом минулої доби через російські атаки у прикордонних громадах Сумщини поранення дістали ще п’ятеро людей. За даними обласної військової адміністрації, важкопоранених серед них немає.

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У «Сумиобленерго» підтвердили, що через ворожі атаки на енергетичну інфраструктуру в частині Сумської області сталися відключення електроенергії. Наразі роботи з відновлення електропостачання тривають безперервно.

У компанії наголосили, що причиною відключень є збройна агресія Росії. З міркувань безпеки деталі не розголошуються.

Нагадаємо, зранку 6 червня російські війська атакують безпілотниками Запоріжжя. У місті пролунала серія вибухів, а під час кількох хвиль ударів було зафіксовано влучання. Внаслідок обстрілу постраждали багато людей.

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