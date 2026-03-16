Ворог вдарив БпЛА по Запоріжжю: виникла пожежа, є постраждалі (відео)

Наслідки удару по Запоріжжю / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Увечері, 15 березня, російські загарбники атакували Запоріжжя ударними безпілотними.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Ворог атакує Запоріжжя. Пошкоджені житлові будинки», — йдеться у повідомленні.

Крім того, Федоров повідомив, що внаслідок атаки сталася пожежа та є постраждала.

"Одна жінка дістала поранень внаслідок атаки на Запоріжжя. Медики надають їй допомогу", - заявив Федров.

Перед атакою Повітряні сили повідомляли про групу ударних. БпЛА, які рухалися в сторону Запоріжжя.

Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки на Запоріжжя 14 березня зросла кількість жертв. У лікарні помер юний хлопець.

Ми раніше інформували, що російські загарбники атакували Запорізький район, внаслідок чого було поранено чотирьох людей, серед яких двоє дітей.