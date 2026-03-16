Ворог вдарив БпЛА по Запоріжжю: виникла пожежа, є постраждалі (відео)
В результаті ворожого удару є пошкодження житлових будинків.
Увечері, 15 березня, російські загарбники атакували Запоріжжя ударними безпілотними.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
«Ворог атакує Запоріжжя. Пошкоджені житлові будинки», — йдеться у повідомленні.
Крім того, Федоров повідомив, що внаслідок атаки сталася пожежа та є постраждала.
"Одна жінка дістала поранень внаслідок атаки на Запоріжжя. Медики надають їй допомогу", - заявив Федров.
Перед атакою Повітряні сили повідомляли про групу ударних. БпЛА, які рухалися в сторону Запоріжжя.
Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки на Запоріжжя 14 березня зросла кількість жертв. У лікарні помер юний хлопець.
Ми раніше інформували, що російські загарбники атакували Запорізький район, внаслідок чого було поранено чотирьох людей, серед яких двоє дітей.