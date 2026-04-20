ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
122
1 хв

Ворог вдарив дронами по будинку в одній з областей: спалахнула пожежа, є постраждалі (фото)

Постраждалі та вщент зруйнований будинок — такі наслідки нічного нальоту російських дронів на селище Великий Бурлук.

Ірина Лаб'як
Наслідки російської атаки на Великий Бурлук

Наслідки російської атаки на Великий Бурлук / © ДСНС

Російські військові у ніч проти 20 квітня атакували безпілотником триквартирний житловий будинок у Великому Бурлуці на Харківщині. Спалахнула масштабна пожежа і постраждали люди.

Про це повідомила ДСНС України.

Під час атаки на Великий Бурлук уночі ворог вдарив безпілотниками по триквартирному житловому будинку. Унаслідок влучань спалахнула масштабна пожежа, яка охопила близько 200 кв. м.

На жаль, постраждали троє мешканців.

Рятувальники ДСНС працювали в надзвичайно складних умовах, ризикуючи через можливі повторні удари, щоб швидко загасити полум’я та не допустити його поширення на сусідні будинки.

Медики ДСНС надали постраждалим усю необхідну допомогу.

Наслідки російської атаки на Великий Бурлук / © ДСНС

Наслідки російської атаки на Великий Бурлук / © ДСНС

Наслідки російської атаки на Великий Бурлук / © ДСНС

Наслідки російської атаки на Великий Бурлук / © ДСНС

Наслідки російської атаки на Великий Бурлук / © ДСНС

Наслідки російської атаки на Великий Бурлук / © ДСНС

Нагадаємо, уніч проти 20 квітня російські окупанти атакували безпілотником Основ’янський район Харкова. Наразі відомо про двох постраждалих, на місці працюють екстрені служби, а наслідки влучання уточнюються.

122
