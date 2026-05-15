Ворог вдарив дроном по області на півночі України: поранені мати з донькою (фото)

Пошкоджений російською атакою будинок у Чернігівській області / © ДСНС

Російські війська 15 травня атакували дроном село в Чернігівській області. Внаслідок удару поранення отримали мати та її 13-річна донька.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

О 6:00 російський дрон «Герань» атакував село у Городнянській громаді Чернігівщини. Внаслідок удару спалахнув житловий будинок. Постраждали 45-річна мати та її 13-річна донька. Жінку та дитину госпіталізували.

Напередодні вдень ударний безпілотник влучив в агропідприємство у Новгороді-Сіверському. Через атаку пошкоджено резервуар для зберігання зерна. Пожежу, яка виникла після «прильоту», вдалося оперативно ліквідувати.

Протягом доби в регіоні зафіксували 10 обстрілів та 28 вибухів.

Наслідки удару по Чернігівській області / © ДСНС

Нагадаймо, у ніч проти 14 травня російські окупанти атакували енергетичний об’єкт у Чернігівському районі, внаслідок чого понад 31 тис. абонентів залишилася без світла. У «Чернігівобленерго» інформували, що ремонтні роботи розпочнуться одразу після того, як це дозволить безпекова ситуація.

До слова, у ніч проти 15 травня Росія атакувала Україну дронами та ракетами. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що силам ППО вдалося збити або подавити ракету Х-35 та 130 безпілотників у південних, північних та східних регіонах. Зафіксовано влучання семи дронів у шести локаціях та падіння уламків у семи місцях.

