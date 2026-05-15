ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
181
Час на прочитання
1 хв

Ворог вдарив дроном по області на півночі України: поранені мати з донькою (фото)

Нові ворожі удари по Чернігівщині призвели до госпіталізації цивільних та руйнувань.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Коментарі
Пошкоджений російською атакою будинок у Чернігівській області

Пошкоджений російською атакою будинок у Чернігівській області / © ДСНС

Доповнено додатковими матеріалами

Російські війська 15 травня атакували дроном село в Чернігівській області. Внаслідок удару поранення отримали мати та її 13-річна донька.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

О 6:00 російський дрон «Герань» атакував село у Городнянській громаді Чернігівщини. Внаслідок удару спалахнув житловий будинок. Постраждали 45-річна мати та її 13-річна донька. Жінку та дитину госпіталізували.

Напередодні вдень ударний безпілотник влучив в агропідприємство у Новгороді-Сіверському. Через атаку пошкоджено резервуар для зберігання зерна. Пожежу, яка виникла після «прильоту», вдалося оперативно ліквідувати.

Протягом доби в регіоні зафіксували 10 обстрілів та 28 вибухів.

Наслідки удару по Чернігівській області / © ДСНС

Наслідки удару по Чернігівській області / © ДСНС

Наслідки удару по Чернігівській області / © ДСНС

Наслідки удару по Чернігівській області / © ДСНС

Нагадаймо, у ніч проти 14 травня російські окупанти атакували енергетичний об’єкт у Чернігівському районі, внаслідок чого понад 31 тис. абонентів залишилася без світла. У «Чернігівобленерго» інформували, що ремонтні роботи розпочнуться одразу після того, як це дозволить безпекова ситуація.

До слова, у ніч проти 15 травня Росія атакувала Україну дронами та ракетами. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що силам ППО вдалося збити або подавити ракету Х-35 та 130 безпілотників у південних, північних та східних регіонах. Зафіксовано влучання семи дронів у шести локаціях та падіння уламків у семи місцях.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
181
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie