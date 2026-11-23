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Ворог вдарив FPV-дроном по обласному центру України: перші деталі
Під російську атаку потрапив Космічний район.
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Російські війська атакували безпілотником Запоріжжя. Внаслідок ворожого удару було поранено жінку.
Про це повідомив т.в.о очільника Запорізької ОВА Михайло Семікін.
Ворог вдарив FPV-дроном по Космічному району Запоріжжя. Поранень зазнала жінка, якій надають усю необхідну медичну допомогу.
Нагадаємо, внаслідок ворожих ударів по Запоріжжю 22 листопада загинув чоловік. Це сталося у Заводському районі міста.
До слова, у ніч проти 23 листопада російська армія атакувала Україну ударними дронами. Вони рухалися на півночі, в центрі та на півдні України.
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