Ворог вдарив по Дніпропетровщині: є поранені та руйнування (фото)

Наслідки російської атаки / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

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У ніч на 7 червня Дніпропетровська область пережила комбіновану атаку російських військ. Ворог застосував ракети та ударні безпілотники. Сили ППО знищили 6 ракет і 27 дронів.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Унаслідок ворожого обстрілу у Дніпрі постраждали двоє жінок — 45 та 88 років. Одна з них продовжує лікування амбулаторно. У місті пошкоджено об’єкти інфраструктури, навчальний заклад, підприємство, десятки гаражів, автівки й багатоповерхівки.

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У Павлограді зафіксовано руйнування на підприємстві та в житлових будинках. Спалахнула пожежа, внаслідок чого згоріли 9 автомобілів. Люди не постраждали.

Зранку ворог знову атакував Нікопольщину — FPV-дронами та важкою артилерією. У Нікополі пошкоджено дев’ятиповерхівку. Попередньо, обійшлося без жертв.

Наслідки російської атаки / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Наслідки російської атаки / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Наслідки російської атаки / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Наслідки російської атаки / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Наслідки російської атаки / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Наслідки російської атаки / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Нагадаємо, вночі проти 7 червня армія РФ випустила по Україні 215 засобів повітряного нападу — безпілотники та кілька типів ракет.