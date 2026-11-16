Руйнування в Одеській області після атаки 16 листопада / © ДТЕК

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Вранці 16 листопада російські війська завдали удару по енергетичній інфраструктурі Одеської області. Через атаку на об’єкти ДТЕК без електроенергії залишилося 52,2 тис. родин.

Про це повідомила компанія ДТЕК.

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Окупанти вкотре атакували енергетичні об’єкти ДТЕК у північній частині Одещини. Унаслідок обстрілу світлазалишилися 52 200 родин.

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Пошкоджень зазнав виробничий майданчик компанії. У будівлі вибито вікна, а також пошкоджено стелі та двері.

Наразі енергетики працюють над усуненням наслідків атаки та відновленням пошкодженого обладнання.

Руйнування в Одеській області після атаки 16 листопада / © ДТЕК

Руйнування в Одеській області після атаки 16 листопада / © ДТЕК

Нагадаємо, 15 листопада ворожа армія атакувала енергооб’єкт, через що в Запорізькій та Дніпропетровській областях запроваджували вимушені аварійні відключення світла. Частина мешканців Запорізького регіону залишилася без електропостачання, а важливі об’єкти перейшли на резервне живлення. На Дніпропетровщині були частково знеструмлені населені пункти Дніпровського та Кам’янського районів — там критичну інфраструктуру перевели на генератори і розгорнули «Пункти незламності».

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