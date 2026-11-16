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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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168
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Ворог вдарив по енергетиці на півдні України: без світла — десятки тисяч людей (фото)

Понад 52 тис. сімей залишилися без світла внаслідок ранкового обстрілу енергооб’єктів ДТЕК.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Руйнування в Одеській області після атаки 16 листопада

Руйнування в Одеській області після атаки 16 листопада / © ДТЕК

Доповнено додатковими матеріалами

Вранці 16 листопада російські війська завдали удару по енергетичній інфраструктурі Одеської області. Через атаку на об’єкти ДТЕК без електроенергії залишилося 52,2 тис. родин.

Про це повідомила компанія ДТЕК.

Окупанти вкотре атакували енергетичні об’єкти ДТЕК у північній частині Одещини. Унаслідок обстрілу світлазалишилися 52 200 родин.

Пошкоджень зазнав виробничий майданчик компанії. У будівлі вибито вікна, а також пошкоджено стелі та двері.

Наразі енергетики працюють над усуненням наслідків атаки та відновленням пошкодженого обладнання.

Руйнування в Одеській області після атаки 16 листопада / © ДТЕК

Руйнування в Одеській області після атаки 16 листопада / © ДТЕК

Руйнування в Одеській області після атаки 16 листопада / © ДТЕК

Руйнування в Одеській області після атаки 16 листопада / © ДТЕК

Нагадаємо, 15 листопада ворожа армія атакувала енергооб’єкт, через що в Запорізькій та Дніпропетровській областях запроваджували вимушені аварійні відключення світла. Частина мешканців Запорізького регіону залишилася без електропостачання, а важливі об’єкти перейшли на резервне живлення. На Дніпропетровщині були частково знеструмлені населені пункти Дніпровського та Кам’янського районів — там критичну інфраструктуру перевели на генератори і розгорнули «Пункти незламності».

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