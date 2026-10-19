Ворог вдарив по енергетиці на заході України: без світла десятки тисяч людей

Атака російським дроном

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Російські загарбники 19 жовтня продовжують атакувати енергетичну інфраструктуру Волинської області. Внаслідок обстрілу без електропостачання залишилися близько 68 тис. абонентів у кількох громадах.

Про це повідомив очільник Волинської ОВА Роман Романюк.

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Під російським ударом на Волині опинилися Ківерцівська та Прилісненська громади. За попередньою інформацією, минулося без постраждалих.

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Наразі без електропостачання залишаються близько 68 тис. точок обліку.

Від початку доби ворожих атак на критичну інфраструктуру зазнали Ковельська, Маневицька, Прилісненська, Ківерцівська та Луцька громади.

Аварійні бригади та відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків ударів і відновленням електропостачання.

Нагадаємо, вранці у Луцьку пролунали вибухи. В регіоні працювала протиповітряна оборона.

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Зауважимо, у ніч проти 19 жовтня російські загарбники били по енергетиці України, унаслідок чого без світла залишилися частини Вінницької та Рівненської областей. У Вінниці та частині області також відсутнє водопостачання. Відповідні служби вже працюють над усуненням наслідків обстрілів, однак нові удари ускладнюють відновлювальні роботи.

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