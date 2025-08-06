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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
383
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1 хв

Ворог вдарив по газовому об’єкту на Одещині: вогонь бачили аж у Румунії (відео)

Через атаку в Ізмаїльському районі пошкоджено газогін. Без газу залишились 2500 абонентів.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Пожежа на газогоні в Ізмаїльському районі Одещини після атаки дронами

Пожежа на газогоні в Ізмаїльському районі Одещини після атаки дронами / © скриншот з відео

Доповнено додатковими матеріалами

Російські війська атакували дронами Ізмаїльський район Одеської області у ніч проти 6 серпня і пошкодили газову інфраструктуру. На місці виникла пожежа, яку було видно аж із Румунії.

Про це повідомили очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер і телеграм-канали.

Під час атаки на Ізмаїльський район ударними безпілотниками сталося пошкодження газової інфраструктури. На місці спалахнула пожежа, яку о 07:25 ліквідували вогнеборці.

«Наразі проводяться роботи по випуску газу з системи. Вогнем знищено виробниче обладнання», — зазначив Кіпер.

Через пошкодження магістрального газогону від газу тимчасово відключені 2500 абонентів.

Тривають роботи з ліквідації наслідків. На місці працюють усі уповноважені служби. Правоохоронці фіксують сліди чергового російського злочину.

У соцмережах з’явилися відео з пожежею в Ізмаїльському районі, які зняли з території Румунії.

Нагадаємо, перед цим російська армія атакувала Ізмаїльський район дронами у середині липня. Ворог вразив інфраструктурний об’єкт і виникла пожежа.

Зауважимо, у ніч проти 6 серпня російські загарбники атакували Україну 45 «Шахедами» та дронами інших типів. Більшість цілей збила ППО, але у трьох локаціях сталися влучання 9 безпілотників.

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