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Ворог вдарив по газовому об’єкту на Одещині: вогонь бачили аж у Румунії (відео)
Через атаку в Ізмаїльському районі пошкоджено газогін. Без газу залишились 2500 абонентів.
Російські війська атакували дронами Ізмаїльський район Одеської області у ніч проти 6 серпня і пошкодили газову інфраструктуру. На місці виникла пожежа, яку було видно аж із Румунії.
Про це повідомили очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер і телеграм-канали.
Під час атаки на Ізмаїльський район ударними безпілотниками сталося пошкодження газової інфраструктури. На місці спалахнула пожежа, яку о 07:25 ліквідували вогнеборці.
«Наразі проводяться роботи по випуску газу з системи. Вогнем знищено виробниче обладнання», — зазначив Кіпер.
Через пошкодження магістрального газогону від газу тимчасово відключені 2500 абонентів.
Тривають роботи з ліквідації наслідків. На місці працюють усі уповноважені служби. Правоохоронці фіксують сліди чергового російського злочину.
У соцмережах з’явилися відео з пожежею в Ізмаїльському районі, які зняли з території Румунії.
Нагадаємо, перед цим російська армія атакувала Ізмаїльський район дронами у середині липня. Ворог вразив інфраструктурний об’єкт і виникла пожежа.
Зауважимо, у ніч проти 6 серпня російські загарбники атакували Україну 45 «Шахедами» та дронами інших типів. Більшість цілей збила ППО, але у трьох локаціях сталися влучання 9 безпілотників.