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Ворог вдарив по Харківщині: є поранені, серед них діти
Російська армія 17 липня атакувала Ізюм керованою авіабомбою.
У п’ятницю, 17 липня, російські війська завдали удару керованою авіабомбою по Ізюму Харківської області. Внаслідок атаки поранення дістали троє людей, серед яких двоє дітей.
Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
За його словами, 8-річний хлопчик дістав вибухові поранення. У 16-річної дівчини та 40-річного чоловіка — поранення склом.
«Усім постраждалим надається медична допомога», — додав Синєгубов.
Нагадаємо, посеред дня 17 липня армія агресорки Росії знову вдарила по Одесі. Щонайменше один загиблий.
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