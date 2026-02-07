Ворог вдарив по критичній підстанції на заході України: які наслідки

Енергетика / © Associated Press

Внаслідок російської атаки по Західноукраїнській електропідстанції, у Львівській області можливі перебої в енергопостачанні західних регіонів України.

Про це повідомив енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв у етері Київ24.

«Ворог намагався ударити по підстанції, і за публічними джерелами вже є інформація про певні руйнування», — зазначив Ігнатьєв, підкресливши, що це найбільша електропідстанція Європи.

За його словами, підстанція регулює електропостачання в західні регіони, об’єднуючи видачу з Хмельницької та Рівненської АЕС, балансування через бурштинську та Добротвірську ТЕС, а також прийом електроенергії в умовах імпорту та аварійної допомоги від ЄС.

«Об’єднаний диспетчерський центр „Укренерго“ вже звернувся за короткостроковою аварійною допомогою до Республіки Польща — до 200 мегават-годин, що приблизно відповідає потужності 1,5 атомних реакторів», — повідомив експерт.

Він додав, що ситуація не є критичною, проте через похолодання наступні чотири дні будуть складними для населення: «Треба мати запас води, хліба, теплої їжі, термос з гарячим чаєм та знати, де знаходяться пункти незламності».

«Ситуація непроста, але завдяки роботі енергетиків, які працюють на висоті та в мороз, тепло і світло підтримується. Подякуймо кожному енергетику, який забезпечує стабільність системи», — підсумував Ігнатьєв.

За його оцінкою, критичного дефіциту електроенергії наразі не передбачається.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що уночі та вранці 7 лютого Львівська область пережила масовану атаку бойовими безпілотниками і ракетами.