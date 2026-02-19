Ворог вдарив по Лозівській громаді: проблеми з водою та знеструмлена найбільша котельня

Атака на Лозову / © із соцмереж

Після чергових ворожих ударів по Лозівській громаді пошкоджено критичну інфраструктуру — у місті виникли серйозні перебої з водопостачанням, а найбільша котельня залишилася без електроенергії.

Про це повідомив міський голова Лозової Сергій Зеленський.

За його словами, комунальні служби та енергетики продовжують працювати на об’єктах. Водночас наразі відновити подачу води не вдалося. Основне завдання — забезпечити мешканців водою до ранку.

Окрім цього, через наслідки обстрілів знеструмлено найбільшу котельню міста. Від неї залежать майже 16 тисяч абонентів. З огляду на мінусову температуру вночі всі сили спрямовані на те, щоб зберегти тепломережі та відновити теплопостачання.

Міський голова закликав жителів не втручатися самостійно у внутрішньобудинкові мережі без відповідних вказівок комунальників.

Також у громаді діють пункти Незламності. Паралельно влада працює над альтернативними варіантами живлення та водозабезпечення, однак деталі з міркувань безпеки не розголошуються.

