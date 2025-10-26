Ворог атакував Чернігів / © MIL.IN.UA

Внаслідок атаки ворожих ударних безпілотників зафіксовано влучання в одне з підприємств Чернігова.

Про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.

«Через падіння уламків БпЛА на території підприємства загорівся автомобіль», — йдеться у повідомленні.

Крім того, Брижинський заявив, що внаслідок атаки постраждалих не виявлено.

Раніше повідомлялося, що російські війська атакували дроном залізницю у Чернігові, в результаті чого є пошкодження і постраждав машиніст локомотива.

Ми раніше інформували, що росіяни знищують енергетичну інфраструктуру на Чернігівщині.