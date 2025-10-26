- Дата публікації
Ворог вдарив по підприємству у Чернігові — МВА
Постраждалих серед людей немає.
Внаслідок атаки ворожих ударних безпілотників зафіксовано влучання в одне з підприємств Чернігова.
Про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.
«Через падіння уламків БпЛА на території підприємства загорівся автомобіль», — йдеться у повідомленні.
Крім того, Брижинський заявив, що внаслідок атаки постраждалих не виявлено.
Раніше повідомлялося, що російські війська атакували дроном залізницю у Чернігові, в результаті чого є пошкодження і постраждав машиніст локомотива.
Ми раніше інформували, що росіяни знищують енергетичну інфраструктуру на Чернігівщині.