Ліквідація пожежі на Житомирщині після атаки 18 листопада / © ДСНС

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Російські військові у ніч проти 18 листопада завдали удару по об’єкту промислової інфраструктури у Житомирській області, спричинивши пожежу. Вогнеборцям довелося працювати в умовах постійної загрози повторних атак.

Про це повідомили очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко та ДСНС України.

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Уночі ворог атакував об’єкт промислової інфраструктури у Житомирській громаді. Унаслідок влучання на території виникла пожежа, яку рятувальники оперативно загасили.

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Гасіння ускладнювалося постійною загрозою повторних ударів. До ліквідації займання залучили 19 рятувальників та п’ять одиниць техніки ДСНС.

Минулося без постраждалих.

Ліквідація пожежі після атаки на Житомирщину (7 фото) © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС

Нагадаємо, у ніч проти 11 листопада російські БпЛА масовано атакували об’єкти енергетичної, транспортної та паливної інфраструктури у п’яти громадах Житомирщини. Було пошкоджено житлові будинки, приватне підприємство та щонайменше 20 авто. Постраждали четверо людей.

До слова, вранці 18 листопада російський дрон влучив у ринок у місті Златопіль на Харківщині, внаслідок чого постраждали 12 людей, серед яких 11-річний хлопчик. Усіх потерпілих госпіталізували. На місці удару спалахнули торговельні павільйони на площі 500 кв. м, також пошкоджено магазини, житлові будинки, виробничі приміщення та легкові автомобілі.

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