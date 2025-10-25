- Дата публікації
Ворог вдарив по шахті ДТЕК: під землею перебували майже пів тисячі працівників
На щастя, усі гірники, які були під землею, не постраждали та були успішно підняті на поверхню.
Російські війська завдали нового удару по шахті енергетичної компанії ДТЕК на Дніпропетровщині. На момент атаки під землею працювали 496 співробітників підприємства.
Про це повідомила пресслужба ДТЕК.
За інформацією компанії, всіх гірників підняли на поверхню. Ніхто з працівників не постраждав.
У ДТЕК наголосили, що це вже сьома масштабна атака Росії на вугільні підприємства компанії лише за останні два місяці.
Раніше військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко повідомляв, що Росія випробувала та, ймовірно, намагатиметься масштабувати виробництво нових керованих авіабомб зі збільшеною дальністю ураження. Перші такі застосування були зафіксовані саме на Дніпропетровщині.
Також нагадуємо, що 25 жовтня російська армія завдала ракетного удару по Петропавлівській громаді Синельниківського району. Внаслідок обстрілу загинув рятувальник, ще одного було поранено.