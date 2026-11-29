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Ворог вдарив по великому обласному центру: пошкоджено багатоповерхівку, є постраждалі
На місці атаки працюють усі відповідні служби.
У ніч проти 29 листопада російські війська атакували Одесу. Внаслідок удару пошкоджено житлову багатоповерхівку, є постраждалі.
Про це повідомив голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.
За його словами, внаслідок ворожого удару по житловому будинку є постраждалі.
На місці атаки працюють усі відповідні служби.
Також розгорнули оперативний штаб, де людям надаватимуть необхідну допомогу.
Раніше повідомлялося, що Україну вночі 29 листопада жовтня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Ми раніше інформували, що у Кременчуці Полтавської області російський безпілотник влучив у двір багатоквартирного житлового будинку.