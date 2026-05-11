Ворог вдарив по Запорізькій області: поранено жінку — ОВА

Ворог поцілив у приватний будинок у Запорізькому районі.

Ігор Бережанський
Наслідки удару по Запорізькій області

Наслідки удару по Запорізькій області / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

У Запорізькому районі внаслідок російської атаки постраждала 42-річна жінка, також зафіксовано пошкодження житлової інфраструктури.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Ворог атакував Запорізький район. Під удар потрапив приватний будинок — оселю пошкоджено. Постраждала 42-річна жінка. Їй надається необхідна допомога», — йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, внаслідок ще одного удару по території району пошкоджено житловий будинок: понівечено фасад, вибито вікна та пошкоджено дах.

Попередньо, у результаті другого удару постраждалих немає.

Раніше повідомлялося, що у Сумах в ніч проти 11 травня пролунав вибух під час повітряної тривоги.

Ми раніше інформували, що внаслідок удару росіян по дитячому садку в Сумах загинули працівниці цього дошкільного закладу — 45-річна Лариса Гордієнко та 48-річна Тамара Ясенова.

