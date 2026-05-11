Ворог вдарив по Запорізькій області: поранено жінку — ОВА
Ворог поцілив у приватний будинок у Запорізькому районі.
У Запорізькому районі внаслідок російської атаки постраждала 42-річна жінка, також зафіксовано пошкодження житлової інфраструктури.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
«Ворог атакував Запорізький район. Під удар потрапив приватний будинок — оселю пошкоджено. Постраждала 42-річна жінка. Їй надається необхідна допомога», — йдеться у повідомленні.
За даними ОВА, внаслідок ще одного удару по території району пошкоджено житловий будинок: понівечено фасад, вибито вікна та пошкоджено дах.
Попередньо, у результаті другого удару постраждалих немає.
Раніше повідомлялося, що у Сумах в ніч проти 11 травня пролунав вибух під час повітряної тривоги.
Ми раніше інформували, що внаслідок удару росіян по дитячому садку в Сумах загинули працівниці цього дошкільного закладу — 45-річна Лариса Гордієнко та 48-річна Тамара Ясенова.