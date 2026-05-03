Ворог вдарив по Запоріжжю: є поранені, серед них 12-річна дівчинка
Внаслідок російської атаки на Запоріжжя, в місті виникла пожежа. Поранено щоднайменше п’ятьох людей. На місці працюють екстрені служби.
У Запоріжжі внаслідок ворожої атаки 3 травня виникла пожежа в гаражних приміщеннях. П’ятеро людей зазнали осколкових поранень. Серед них — дитина, 12-річна дівчинка.
Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
«Увага! Загроза застосування керованих авіаційних бомб (КАБів) по Запорізькій області», — повідомив він.
На місці події працюють екстрені служби, триває обстеження території.
За попередніми даними, внаслідок удару постраждали п’ятеро людей. Усі вони отримали осколкові поранення. Серед поранених — 12-річна дівчинка.
Наразі рятувальники ліквідовують наслідки пожежі, а медики надають допомогу постраждалим. Інформація щодо масштабів руйнувань та стану поранених уточнюється.
Нагадаємо, Дніпро також опинився під ударом РФ 3 травня. Там пошкоджено гуртожиток, є постраждалі. Серед них — 9-річна дівчинка. Також відомо про загиблого.