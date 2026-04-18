Ворог вдарив по Запоріжжю: є поранений — ОВА
Також було пошкоджено обʼєкт інфраструктури, автівки та приватні будинки.
Російські загарбники ввечері 17 квітня атакували Запоріжжя ударними безпілотниками, внаслідок чого поранення отримав чоловік.
Про це йдеться у повідомленні голови Запорізької ОВА Івана Федорова.
Він заявив, що внаслідок ворожої атаки були пошкоджені будинки, а також виникла пожежа.
«Поранено чоловіка внаслідок ворожої атаки по Запоріжжі», — заявив Федоров.
Перед атакою на місто військові та моніторингові канали повідомляли про рух ворожих БпЛА у напрямку Запоріжжя.
Раніше повідомлялося, що Росія адаптує тактику під світовий дефіцит ракет-перехоплювачів, намагаючись виснажити нашу систему ППО цілодобовими атаками.
