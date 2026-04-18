ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
15
Час на прочитання
1 хв

Ворог вдарив по Запоріжжю: є поранений — ОВА

Також було пошкоджено обʼєкт інфраструктури, автівки та приватні будинки.

Автор публікації
Ігор Бережанський
Наслідки удару по Запоріжжю

Наслідки удару по Запоріжжю / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Російські загарбники ввечері 17 квітня атакували Запоріжжя ударними безпілотниками, внаслідок чого поранення отримав чоловік.

Про це йдеться у повідомленні голови Запорізької ОВА Івана Федорова.

Він заявив, що внаслідок ворожої атаки були пошкоджені будинки, а також виникла пожежа.

«Поранено чоловіка внаслідок ворожої атаки по Запоріжжі», — заявив Федоров.

Перед атакою на місто військові та моніторингові канали повідомляли про рух ворожих БпЛА у напрямку Запоріжжя.

Раніше повідомлялося, що Росія адаптує тактику під світовий дефіцит ракет-перехоплювачів, намагаючись виснажити нашу систему ППО цілодобовими атаками.

Ми раніше інформували, що експерт назвав причину масованих ударів по Україні, серед яких поспіх Росії завдати сильніших пошкоджень країні.

Дата публікації
Кількість переглядів
15
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie