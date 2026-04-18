Наслідки удару по Запоріжжю / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Російські загарбники ввечері 17 квітня атакували Запоріжжя ударними безпілотниками, внаслідок чого поранення отримав чоловік.

Про це йдеться у повідомленні голови Запорізької ОВА Івана Федорова.

Він заявив, що внаслідок ворожої атаки були пошкоджені будинки, а також виникла пожежа.

«Поранено чоловіка внаслідок ворожої атаки по Запоріжжі», — заявив Федоров.

Перед атакою на місто військові та моніторингові канали повідомляли про рух ворожих БпЛА у напрямку Запоріжжя.

Раніше повідомлялося, що Росія адаптує тактику під світовий дефіцит ракет-перехоплювачів, намагаючись виснажити нашу систему ППО цілодобовими атаками.

Ми раніше інформували, що експерт назвав причину масованих ударів по Україні, серед яких поспіх Росії завдати сильніших пошкоджень країні.