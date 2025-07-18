Ворог вдруге ударив по локомотиву на Придніпровській залізниці (фото)

Атакований локомотив на Придніпровській залізниці / © Telegram / Андрій Єрмак

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Російські війська вдруге за 18 липня завдали удару по локомотиву на Придніпровській залізниці, який перевозив цивільний вантаж.

Про це повідомив керівник офісу президента України Андрій Єрмак.

Російську атаку на локомотив із цивільним вантажем Єрмак назвав спланованим терором проти цивільної логістики та залізничників.

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Керівник ОП зазначив, що Росія отримає відповідь. Він також вказав, що такі атаки свідчать про відсутність у ворога планів закінчувати війну.

«Ці агресивні методи лише демонструють, що жодних планів завершувати війну у росіян немає. Спрацює лише принцип миру через силу. росіян треба зламати економічно, а також шляхом знищення їх ВПК», — резюмував Єрмак.

Нагадаємо, вранці «Укрзалізниця» повідомила, що під час атаки на Дніпропетровську область 18 липня окупанти влучили в електровоз і вбили машиніста. Його помічника було поранено.