Ворог вдруге за добу атакував Полтавщину: куди влучив

На Полтавщині неспокійно / © Associated Press

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Сьогодні, 4 липня, у Полтавському районі російський БпЛА впав на території промислового підприємства.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

Згідно з інформацією, у Полтавському районі БпЛА впав на території промислового підприємства. Інформації щодо постраждалих поки не надходило.

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Також під ударом БпЛА перебував об’єкт енергетики у Миргородському районі. Без світла тимчасово залишилися близько 600 споживачів.

Атаки по Україні — останні новини

Російські окупаційні війська в ніч проти суботи, 4 липня, завдали ракетного удару по складських будівлях, де зберігалися продукти харчування, зазначив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

На місці атаки спалахнула масштабна пожежа. Двоє чоловіків віком 29 та 41 рік дістали поранення. Їх доправили до медичного закладу. Один із поранених перебуває у стані середньої тяжкості, а інший — у задовільному стані.

Росіяни також здійснили масовану атаку на Суми керованими авіабомбами та БпЛА. Внаслідок удару КАБ по одній із центральних вулиць міста загинули щонайменше чотири людини, серед них є 5-річна дитина.

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Кількість постраждалих внаслідок російського удару по Сумах зросла до 27, повідомив очільник ОВА Григоров.

«Медики намагалися врятувати 5-річну дівчинку на місці російського удару. На жаль, реанімаційні заходи не дали результату — дитина загинула. Поруч із нею загинула її мама — 34-річна жінка. Старша донька жінки також у лікарні. Її травми — середньої тяжкості», — повідомив очільник ОВА. Внаслідок удару також помер 61-річний чоловік.

У Запоріжжі окупанти влучили у будівлю ОВА.

Також російські дрони завдали удару по газовидобувному об’єкту «Нафтогазу» на Полтавщині.

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