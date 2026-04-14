Ворог вдруге за ранок атакував велике українське місто: що відомо

Російські загарбники продовжують гатити по інфраструктурі Кривого Рогу.

Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Дим у Кривому Розі після першої ранкової атаки 14 квітня

Дим у Кривому Розі після першої ранкової атаки 14 квітня / © із соцмереж

Доповнено додатковими матеріалами

Російські війська вдруге за ранок 14 квітня атакували Кривий Ріг.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Окупанти вдруге за кілька годин завдали ударів по Кривому Рогу. Вони знову влучили по інфраструктурі, через що зайнялася пожежа.

За попередніми даними, постраждалих немає.

Нагадаємо, уранці 14 квітня російська армія атакувала Кривий Ріг дронами «Шахед», що призвело до пожежі на об’єкті інфраструктури, проте, за попередніми даними, минулося без жертв. Водночас у Нікопольському районі через артилерійські обстріли дістав поранення місцевий мешканець.

