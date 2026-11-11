Ворог вгатив по області в центрі України: в частині регіону блекаут

Атака російськими дронами «Шахед» / © ТСН

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У ніч проти 11 листопада російські окупанти атакували енергетичну інфраструктуру Черкаської області. Було пошкоджено об’єкт енергетики, внаслідок чого частина споживачів залишилася без світла.

Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

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Протягом минулої доби Черкащина зазнала ворожих ударів. Сили протиповітряної оборони знищили над областю один російський безпілотник.

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Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру. В Уманському районі було пошкоджено один із таких об’єктів.

Станом на ранок частина споживачів досі залишається без електроенергії. Аварійно-відновлювальні бригади працюють від ночі, аби якомога швидше відновити електропостачання та повернути світло до осель.

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