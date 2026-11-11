- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 39
- Час на прочитання
- 1 хв
Ворог вгатив по області в центрі України: в частині регіону блекаут
Внаслідок влучання в енергооб’єкт на Уманщині знеструмлено низку споживачів.
У ніч проти 11 листопада російські окупанти атакували енергетичну інфраструктуру Черкаської області. Було пошкоджено об’єкт енергетики, внаслідок чого частина споживачів залишилася без світла.
Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.
Протягом минулої доби Черкащина зазнала ворожих ударів. Сили протиповітряної оборони знищили над областю один російський безпілотник.
Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру. В Уманському районі було пошкоджено один із таких об’єктів.
Станом на ранок частина споживачів досі залишається без електроенергії. Аварійно-відновлювальні бригади працюють від ночі, аби якомога швидше відновити електропостачання та повернути світло до осель.