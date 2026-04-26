Ворог вкотре атакував Дніпро: зайнялася пожежа на обʼєкті інфраструктури

Наслідки атаки на Дніпро / © Олександр Ганжа

Російські загарбники увечері, 25 квітня, атакували Дніпро, внаслідок чого зайнялася пожежа на обʼєкті інфраструктури.

Про це йдеться у повідомленні голова Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжи.

«Знову ворожа атака на Дніпро. Зайнялася пожежа на обʼєкті інфраструктури», — йдеться у повідомленні.

Він додав, що наразі екстрені служби ліквідовують наслідки. Попередньо, минулося без постраждалих.

Раніше повідомлялося, що з-під завалів чотириповерхівки у Дніпрі, куди сьогодні завдала удару Росія, рятувальники дістали тіла загиблих.

Ми раніше інформували, що російські загарбники атакували Дніпро ударними безпілотниками, внаслідок чого знялася пожежа.