Ворог вкотре атакував Дніпро: зайнялася пожежа на обʼєкті інфраструктури
Попередньо, минулося без постраждалих.
Російські загарбники увечері, 25 квітня, атакували Дніпро, внаслідок чого зайнялася пожежа на обʼєкті інфраструктури.
Про це йдеться у повідомленні голова Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжи.
«Знову ворожа атака на Дніпро. Зайнялася пожежа на обʼєкті інфраструктури», — йдеться у повідомленні.
Він додав, що наразі екстрені служби ліквідовують наслідки. Попередньо, минулося без постраждалих.
Раніше повідомлялося, що з-під завалів чотириповерхівки у Дніпрі, куди сьогодні завдала удару Росія, рятувальники дістали тіла загиблих.
Ми раніше інформували, що російські загарбники атакували Дніпро ударними безпілотниками, внаслідок чого знялася пожежа.