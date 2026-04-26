ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
71
Час на прочитання
1 хв

Ворог вкотре атакував Дніпро: зайнялася пожежа на обʼєкті інфраструктури

Попередньо, минулося без постраждалих.

Автор публікації
Ігор Бережанський
Коментарі
Наслідки атаки на Дніпро

Наслідки атаки на Дніпро / © Олександр Ганжа

Російські загарбники увечері, 25 квітня, атакували Дніпро, внаслідок чого зайнялася пожежа на обʼєкті інфраструктури.

Про це йдеться у повідомленні голова Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжи.

«Знову ворожа атака на Дніпро. Зайнялася пожежа на обʼєкті інфраструктури», — йдеться у повідомленні.

Він додав, що наразі екстрені служби ліквідовують наслідки. Попередньо, минулося без постраждалих.

Раніше повідомлялося, що з-під завалів чотириповерхівки у Дніпрі, куди сьогодні завдала удару Росія, рятувальники дістали тіла загиблих.

Ми раніше інформували, що російські загарбники атакували Дніпро ударними безпілотниками, внаслідок чого знялася пожежа.

Коментарі (0)
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
71
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie