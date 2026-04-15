Ворог влаштував нічний терор у найбільшій області України: куди "прилетіло" (фото)

Пожежа на Одещині через нічну російську атаку

У ніч проти 15 квітня російська армія знову спрямувала ударні дрони на південь Одеської області, поціливши в об’єкти портової інфраструктури. На місцях влучань спалахнули пожежі, до ліквідації яких залучили десятки рятувальників.

Про це повідомили ДСНС України та очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Окупанти атакували південь Одещини ударними безпілотниками. Унаслідок влучань спалахнули пожежі на об’єктах портової інфраструктури, однак рятувальники швидко впоралися з усіма осередками загоряння.

Жертв і постраждалих немає. До ліквідації наслідків було залучено 37 вогнеборців і 8 одиниць техніки ДСНС.

Кіпер уточнив, що через удар по портовій інфраструктурі зафіксовано пошкодження складських і адміністративних будівель.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. Пожежі вдалося оперативно загасити, наразі триває обстеження пошкоджених об’єктів і ліквідація наслідків атаки.

Нагадаємо, у ніч проти 15 квітня російські загарбники здійснили масовану атаку ударними дронами по українських містах. За даними Повітряних сил ЗСУ та моніторингових каналів, вибухи пролунали в Очакові, а під загрозою та ударами опинилися Охтирка, Ізмаїл, Дніпро, Тростянець, Черкаси, Мерефа, Запоріжжя, Канів, Харків, Біла Церква, Городня, Чернігів, а також громади Вінниччини.

Зокрема, вночі армія РФ тричі атакувала дронами промислову зону Сум, внаслідок чого виникли пожежі. Під час ліквідації вогню рятувальники ДСНС двічі потрапляли під повторні удари окупантів, проте змогли повністю загасити всі осередки займання.