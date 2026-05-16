Ворог вночі атакував два великих обласних центра: пролунали вибухи

Військові попереджали про небезпеку ворожих ударних дронів.

Ігор Бережанський
Безпілотник Shahed

Безпілотник Shahed / © MIL.IN.UA

Російські загарбники в ніч проти 16 травня атакували ударними безпілотниками Суми та Харків.

Про це повідомляють Суспільне та міський голова Харкова Ігор Терехов.

За даними кореспондентів Суспільного, після опівночі в місті було чутно вибух.

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що ворог атакував ударним БпЛА Холодногірський район міста.

«Ворожий БПЛА типу „шахед“ атакував Холодногірський район Харкова», — заявив Терехов, додавши, що наслідки уточнюються.

Перед вибухами Повітряні сили повідомляли про рух ворожих ударних БпЛА на Харківщині та Сумщині.

Раніше повідомлялося, що нові ворожі удари по Чернігівщині призвели до госпіталізації цивільних та руйнувань.

Ми раніше інформували, що російські війська атакували безпілотником приміський поїзд у Запорізькій області, поціливши поблизу пасажирського вагона.

