Ворог вночі атакував два великих обласних центра: пролунали вибухи

Безпілотник Shahed

Російські загарбники в ніч проти 16 травня атакували ударними безпілотниками Суми та Харків.

Про це повідомляють Суспільне та міський голова Харкова Ігор Терехов.

За даними кореспондентів Суспільного, після опівночі в місті було чутно вибух.

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що ворог атакував ударним БпЛА Холодногірський район міста.

«Ворожий БПЛА типу „шахед“ атакував Холодногірський район Харкова», — заявив Терехов, додавши, що наслідки уточнюються.

Перед вибухами Повітряні сили повідомляли про рух ворожих ударних БпЛА на Харківщині та Сумщині.

