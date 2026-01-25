ТСН у соціальних мережах

Ворог вночі атакував Харків БпЛА — Терехов

Перед атакою військові попереджали про наближення БпЛА до міста.

Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Атака на Харків

Атака на Харків / © Associated Press

Російські загарбники в ніч проти 25 січня атакували безпілотником Харків.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

За його словами, ударні безпілотник атакував Холодногірський район міста.

«У Холодногірському районі Харкова зафіксовано влучання ворожого БПЛА типу Шахед», — йдеться у повідомленні.

Перед цим у Повітряних силах повідомляли про рух БпЛА в напрямку Харкова з півночі.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 25 січня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що в Харкові внаслідок російської масованої атаки БпЛА постраждали 19 людей, з них 1 дитина.

