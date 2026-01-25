Атака на Харків / © Associated Press

Російські загарбники в ніч проти 25 січня атакували безпілотником Харків.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

За його словами, ударні безпілотник атакував Холодногірський район міста.

«У Холодногірському районі Харкова зафіксовано влучання ворожого БПЛА типу Шахед», — йдеться у повідомленні.

Перед цим у Повітряних силах повідомляли про рух БпЛА в напрямку Харкова з півночі.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 25 січня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що в Харкові внаслідок російської масованої атаки БпЛА постраждали 19 людей, з них 1 дитина.