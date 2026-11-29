Наслідки атаки на Запоріжжя / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Реклама

Унаслідок нічних російських обстрілів у Запорізькій та Одеській областях загинули люди.

Про наслідки нічних атак повідомили представники місцевої влади.

Реклама

Зокрема, голова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров та голова ОВА Михайло Семікін повідомили, що внаслідок ударів по Запоріжжю загинула жінка. Ще двоє людей дістали поранення, серед них — 14-річна дівчинка.

Реклама

В Одесі російські війська вдарили по житловій багатоповерхівці. Як повідомив голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак, унаслідок атаки загинула літня жінка. Також є постраждалі.

Крім того, вночі російський дрон атакував парковку в Шевченківському районі Харкова.

За словами міського голови Ігоря Терехова, після удару загорілися автомобілі. Інформації про постраждалих наразі не надходило.

Раніше повідомлялося, що Україну вночі 29 листопада жовтня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Реклама

Ми раніше інформували, що у Кременчуці Полтавської області російський безпілотник влучив у двір багатоквартирного житлового будинку.

Новини партнерів

Новини партнерів