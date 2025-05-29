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Ворог вночі атакував Одещину крилатими ракетами: у регіоні пролунали вибухи
Вибухи пролунали в межах Одеського регіону.
В ніч проти 29 травня російські загарбники атакували ракетами Одещину.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
«Швидкісна ціль з акваторії Чорного моря курсом на Південне/Чорноморське», — йдеться у повідомленні.
Пізніше у Повітряних силах повідомили про другу швидкісну ціль у напрямку Південного.
Моніторингові канали повідомили, що ворог атакував трьома крилатими ракетами «Бандероль».
Раніше повідомлялося, що у Сумах в ніч проти 29 травня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 29 травня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.