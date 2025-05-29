Ворог вночі атакував Одещину крилатими ракетами: у регіоні пролунали вибухи

Ракетний удар / © Associated Press

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В ніч проти 29 травня російські загарбники атакували ракетами Одещину.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

«Швидкісна ціль з акваторії Чорного моря курсом на Південне/Чорноморське», — йдеться у повідомленні.

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Пізніше у Повітряних силах повідомили про другу швидкісну ціль у напрямку Південного.

Моніторингові канали повідомили, що ворог атакував трьома крилатими ракетами «Бандероль».

Раніше повідомлялося, що у Сумах в ніч проти 29 травня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 29 травня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

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