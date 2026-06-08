Ворог вночі масовано атакував великий обласний центр: пролунали вибухи

Робота сил ППО / © Getty Images

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В ніч проти 8 червня російські загарбники масовано атакували Харків ударними безпілотниками.

Про це йдеться у повідомленні очільника міста Ігоря Терехова.

Він заявив, що у місті було зафіксовано щонайменше шість вибухів.

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«Щонайменше шість влучань ворожих БпЛА зафіксовано в Холодногірському районі Харкова», — йдеться у повідомленні.

Терехов додав, що наразі інформація щодо наслідків ударів, руйнувань та постраждалих уточнюється.

Раніше повідомлялося, що водіїв закликають бути максимально обережними та за можливості уникати ділянки траси між Харковом і Сумами в районі Богодухова через постійні ворожі обстріли.

Ми раніше інформували, що російські війська атакували селище Балабине у Запорізькій області. Попередньо, удар було завдано керованими авіабомбами.

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