Ворог вночі вдарив по Сумах: постраждала дитина (фото)

Наслідки ворожого удару по Сумах / © ДСНС

Реклама

У ніч проти 2 вересня російська армія завдала удару по місту Суми. Внаслідок атаки постраждала дитина.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

За даними рятувальників, вибухова хвиля пошкодила багатоквартирні житлові будинки. Крім того, у нежитловому приміщенні виникла масштабна пожежа.

Реклама

Під час ліквідації займання роботи довелося тимчасово призупиняти через загрозу повторних ворожих ударів. Після відновлення гасіння вогнеборцям вдалося повністю ліквідувати пожежу.

Над ліквідацією наслідків атаки працювали підрозділи ДСНС у Сумській області.

Наслідки ворожого удару по Сумах / © ДСНС

Наслідки ворожого удару по Сумах / © ДСНС

Наслідки ворожого удару по Сумах / © ДСНС

Наслідки ворожого удару по Сумах / © ДСНС

Нагадаємо, в ніч проти 2 вересня ворог масовано атакував Білу Церкву на Київщині безпілотниками. Внаслідок цього виникли пожежі.

Раніше ми писали, в ніч проти 2 вересня російські дрони знову атакували Ізмаїльський район Одещини. Завдяки швидкій реакції вдалося уникнути масштабних руйнувань і жертв.