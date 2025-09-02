ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
202
Час на прочитання
1 хв

Ворог вночі вдарив по Сумах: постраждала дитина (фото)

Уночі російські війська атакували Суми. Постраждала дитина, зруйноване житло та сталася масштабна пожежа.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Наслідки ворожого удару по Сумах

Наслідки ворожого удару по Сумах / © ДСНС

У ніч проти 2 вересня російська армія завдала удару по місту Суми. Внаслідок атаки постраждала дитина.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

За даними рятувальників, вибухова хвиля пошкодила багатоквартирні житлові будинки. Крім того, у нежитловому приміщенні виникла масштабна пожежа.

Під час ліквідації займання роботи довелося тимчасово призупиняти через загрозу повторних ворожих ударів. Після відновлення гасіння вогнеборцям вдалося повністю ліквідувати пожежу.

Над ліквідацією наслідків атаки працювали підрозділи ДСНС у Сумській області.

Наслідки ворожого удару по Сумах / © ДСНС

Наслідки ворожого удару по Сумах / © ДСНС

Наслідки ворожого удару по Сумах / © ДСНС

Наслідки ворожого удару по Сумах / © ДСНС

Наслідки ворожого удару по Сумах / © ДСНС

Наслідки ворожого удару по Сумах / © ДСНС

Наслідки ворожого удару по Сумах / © ДСНС

Наслідки ворожого удару по Сумах / © ДСНС

Нагадаємо, в ніч проти 2 вересня ворог масовано атакував Білу Церкву на Київщині безпілотниками. Внаслідок цього виникли пожежі.

Раніше ми писали, в ніч проти 2 вересня російські дрони знову атакували Ізмаїльський район Одещини. Завдяки швидкій реакції вдалося уникнути масштабних руйнувань і жертв.

Дата публікації
Кількість переглядів
202
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie