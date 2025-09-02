- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 202
- Час на прочитання
- 1 хв
Ворог вночі вдарив по Сумах: постраждала дитина (фото)
Уночі російські війська атакували Суми. Постраждала дитина, зруйноване житло та сталася масштабна пожежа.
У ніч проти 2 вересня російська армія завдала удару по місту Суми. Внаслідок атаки постраждала дитина.
Про це повідомила пресслужба ДСНС.
За даними рятувальників, вибухова хвиля пошкодила багатоквартирні житлові будинки. Крім того, у нежитловому приміщенні виникла масштабна пожежа.
Під час ліквідації займання роботи довелося тимчасово призупиняти через загрозу повторних ворожих ударів. Після відновлення гасіння вогнеборцям вдалося повністю ліквідувати пожежу.
Над ліквідацією наслідків атаки працювали підрозділи ДСНС у Сумській області.
Нагадаємо, в ніч проти 2 вересня ворог масовано атакував Білу Церкву на Київщині безпілотниками. Внаслідок цього виникли пожежі.
Раніше ми писали, в ніч проти 2 вересня російські дрони знову атакували Ізмаїльський район Одещини. Завдяки швидкій реакції вдалося уникнути масштабних руйнувань і жертв.