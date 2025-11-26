РФ обстріляла Харківщину / © Associated Press

Реклама

Російські загарбники в ніч проти 26 листопада завдали ракетного удару по передмістю Харкова.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Ворог завдав ракетних ударів по передмістю Харкова, інформує ОВА. Наслідки влучання уточнюються», — йдеться у повідомленні.

Реклама

Крім того, Синєгубов повідомив, що наразі інформація про постраждалих не надходила.

Перед цим місцеві пабліки повідомляли про вибухи, які були чутно у місті.

Пізніше очільник міста Ігор Терехов уточнив, що вибухи пролунали за межами Харкова.

Раніше повідомлялося, що ворожий масований удар по Запоріжжю в ніч проти 25 листопада спричинив масштабні руйнування та пожежі.

Реклама

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 26 листопада атакують ворожі безпілотники типу Shahed.