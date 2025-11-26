- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 72
- Час на прочитання
- 1 хв
Ворог вночі завдав ракетного удару по Харківщині — ОВА
Місцева влада уточнює наслідки удару, а інформація про постраждалих наразі не надходила.
Російські загарбники в ніч проти 26 листопада завдали ракетного удару по передмістю Харкова.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
«Ворог завдав ракетних ударів по передмістю Харкова, інформує ОВА. Наслідки влучання уточнюються», — йдеться у повідомленні.
Крім того, Синєгубов повідомив, що наразі інформація про постраждалих не надходила.
Перед цим місцеві пабліки повідомляли про вибухи, які були чутно у місті.
Пізніше очільник міста Ігор Терехов уточнив, що вибухи пролунали за межами Харкова.
Раніше повідомлялося, що ворожий масований удар по Запоріжжю в ніч проти 25 листопада спричинив масштабні руйнування та пожежі.
Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 26 листопада атакують ворожі безпілотники типу Shahed.