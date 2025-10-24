ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
476
1 хв

Ворог вперше атакував Одещину КАБами: що відомо

Влада попереджає про нову загрозу для Одеської області.

Софія Бригадир
КАБ

КАБ / © Associated Press

Російська армія вперше застосувала керовані авіабомби (КАБи) по цивільних об’єктах на території Одещини.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, такі удари можуть спричинити значні руйнування й становлять серйозну загрозу для життя людей.

«Це нова серйозна загроза для Одещини. Такі удари несуть колосальну небезпеку для людей і можуть завдати значних руйнувань. Прошу всіх! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Ваше життя — найцінніше. І вірте в ЗСУ!», — зазначив Кіпер.

Нагадаємо, 24 жовтня російська армія вранці атакувала Харків, влучивши по Індустріальному району п’ятьома керованими авіабомбами (КАБами). У місті є руйнування і постраждалі. Під завалами можуть бути люди.

Раніше ми повідомляли, що в Херсоні вночі й вранці 24 жовтня внаслідок російських ударів загинули три людини, ще щонайменше 20, серед яких підліток, постраждали.

