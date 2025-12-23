ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
532
1 хв

Ворог вивів у Чорне море два ракетоносії з «Калібрами»: можливий залп до 16 ракет

Російські війська вивели у Чорне море два ракетоносії, сумарний залп яких може сягати до 16 крилатих ракет типу «Калібр».

Олена Кузьмич
Калібр

Калібр / © Associated Press

Росія вивела у Чорне море два надводні ракетоносії, які є носіями крилатих ракет типу «Калібр».

Про це повідомили моніторингові канали.

Зазначається, що сумарний залп корабельного угруповання може становити до 16 крилатих ракет. У зв’язку з цим українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях у разі ракетної небезпеки.

Інформація щодо подальших дій ворога уточнюється.

532
