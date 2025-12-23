- Дата публікації
Ворог вивів у Чорне море два ракетоносії з «Калібрами»: можливий залп до 16 ракет
Російські війська вивели у Чорне море два ракетоносії, сумарний залп яких може сягати до 16 крилатих ракет типу «Калібр».
Росія вивела у Чорне море два надводні ракетоносії, які є носіями крилатих ракет типу «Калібр».
Про це повідомили моніторингові канали.
Зазначається, що сумарний залп корабельного угруповання може становити до 16 крилатих ракет. У зв’язку з цим українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях у разі ракетної небезпеки.
Інформація щодо подальших дій ворога уточнюється.