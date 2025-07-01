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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Ворог забігає малими групами на територію Дніпропетровської області - військовий оглядач

Росіяни продовжують спроби просування в сірій зоні Дніпровщини, однак глобального прориву наразі не зафіксовано.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Російські військові

Російські військові / © Associated Press

Глобального прориву на територію Дніпровської області нема, але росіяни малими групами туди забігають.

Про це інформує 1 червня 2025 року військовий оглядач Богдан Мирошников.

“Як правило, в один кінець. Або відразу, або протягом кількох годин. Там багато сіряка (сірої зони - ред.), це потрібно врахувати. Тобто територія стабільно ніким не контролюється, тільки дронами”, - заявив оглядач.

  • А ось якщо ворог дотисне трикутник Ялта-Філія-Грушівське, то це вже буде оперативно-тактичний успіх, і створення великого плацдарму на території Дніпровщини.

  • Наразі перший елемент трикутника (с. Ялта) вже окупований ворогом.

  • “Далі - це виключно питання часу та залучених ресурсів росіян, бо наша оборона там просіла не вчора, і не тиждень тому”, - резюмував Мирошников.

Нагадаємо, користувачі мапи DeepState звернули увагу, що станом на 29 червня на території Дніпропетровської області з’явилася так звана “сіра” зона — в окремих місцях углиб від адмінмежі вона сягає понад 800 метрів.

Втім, в оперативному командуванні ці дані не підтверджують. За словами речника Оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктора Трегубова, станом на 12:10 прориву російських сил на територію області не зафіксовано.

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