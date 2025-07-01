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Ворог забігає малими групами на територію Дніпропетровської області - військовий оглядач
Росіяни продовжують спроби просування в сірій зоні Дніпровщини, однак глобального прориву наразі не зафіксовано.
Глобального прориву на територію Дніпровської області нема, але росіяни малими групами туди забігають.
Про це інформує 1 червня 2025 року військовий оглядач Богдан Мирошников.
“Як правило, в один кінець. Або відразу, або протягом кількох годин. Там багато сіряка (сірої зони - ред.), це потрібно врахувати. Тобто територія стабільно ніким не контролюється, тільки дронами”, - заявив оглядач.
А ось якщо ворог дотисне трикутник Ялта-Філія-Грушівське, то це вже буде оперативно-тактичний успіх, і створення великого плацдарму на території Дніпровщини.
Наразі перший елемент трикутника (с. Ялта) вже окупований ворогом.
“Далі - це виключно питання часу та залучених ресурсів росіян, бо наша оборона там просіла не вчора, і не тиждень тому”, - резюмував Мирошников.
Нагадаємо, користувачі мапи DeepState звернули увагу, що станом на 29 червня на території Дніпропетровської області з’явилася так звана “сіра” зона — в окремих місцях углиб від адмінмежі вона сягає понад 800 метрів.
Втім, в оперативному командуванні ці дані не підтверджують. За словами речника Оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктора Трегубова, станом на 12:10 прориву російських сил на територію області не зафіксовано.