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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
106
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Ворог завдав масованого удару балістикою по великому обласному центру

Російскі загарбники вночі атакували балістичними ракетами Україну.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Ворог атакував Полтаву

Ворог атакував Полтаву / © Associated Press

У ніч проти 11 червня в Полтаві пролунали потужні вибухи на тлі оголошеної повітряної тривоги.

Про це повідомляє Суспільне.

«У Полтаві пролунав повторний вибух», — інформує видання з посиланням на власних кореспондентів.

Перед цим Повітряні сили повідомили про рух ракет у напрямку Полтави.

За даними моніторингових каналів, російські війська здійснюють масовану атаку на місто із застосуванням балістичних ракет.

Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки російського БпЛА на Полтаву пошкоджено підприємство та житловий масив, обійшлося без жертв.

Ми раніше інформували, що ворожі дрони атакували Сумську область, внаслідок чого постраждали працівниця заправки та водій поштового автомобіля.

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Дата публікації
Кількість переглядів
106
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