-
- Укрaїнa
- 238
- 1 хв
Ворог завдав по Запоріжжю два удари: пошкоджені обʼєкти промислової інфраструктури (фото)
Вибуховою хвилею поншкоджено будинки поруч — в них вибиті вікна та балкони, понівечені фасади.
Ворог завдав по Запоріжжю два удари.
Є пошкодження на кількох обʼєктах промислової інфраструктури, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.
Федоров зазначив, що вибуховою хвилею понівечило й будинки поруч.
«Через ранкові удари пошкоджені вісім багатоповерхових та два приватних будинки. Там вибиті вікна та балкони, понівечені фасади», — уточнив очільник Запорізької ОВА.
Комунальні служби вже працюють на місцях атаки, зазначив посадовець.
Попередньо, минулося без постраждалих. Деталі уточнюються.
Нагадаємо, у ніч проти 21 серпня Україна пережила потужну російську атаку дронами та ракетами.