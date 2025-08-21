ТСН у соціальних мережах

Ворог завдав по Запоріжжю два удари: пошкоджені обʼєкти промислової інфраструктури (фото)

Вибуховою хвилею поншкоджено будинки поруч — в них вибиті вікна та балкони, понівечені фасади.

Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Удар по Запоріжжю у ніч проти 21 серпня

Удар по Запоріжжю у ніч проти 21 серпня / © Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова

Ворог завдав по Запоріжжю два удари.

Є пошкодження на кількох обʼєктах промислової інфраструктури, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

Федоров зазначив, що вибуховою хвилею понівечило й будинки поруч.

«Через ранкові удари пошкоджені вісім багатоповерхових та два приватних будинки. Там вибиті вікна та балкони, понівечені фасади», — уточнив очільник Запорізької ОВА.

Комунальні служби вже працюють на місцях атаки, зазначив посадовець.

Попередньо, минулося без постраждалих. Деталі уточнюються.

Нагадаємо, у ніч проти 21 серпня Україна пережила потужну російську атаку дронами та ракетами.

