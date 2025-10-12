- Дата публікації
Ворог атакував енергетику та газотранспортні об’єкти України: подробиці
ДСНС та енергетики працюють над відновленням електропостачання після нічних атак.
Вночі Україна зазнала чергових атак на енергетичну та газову інфраструктуру, через що постраждали ключові об’єкти в кількох областях.
Про це заявили у пресслужбі Міністерства енергетики України у Telegram.
Повідомляється, що пошкодження торкнулися об’єктів у Донецькій, Одеській та Чернігівській областях. Відомство подякувало енергетикам та рятувальникам, які попри ризик для життя продовжують забезпечувати роботу енергосистеми та стабільне електропостачання.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у ніч проти 12 жовтня росіяни знову влаштували повітряну атаку по Україні — випустили понад 100 ударних дронів та ракету.